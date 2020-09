Violava gli arresti domiciliari: arrestato dalla polizia ferroviaria durante l'operazione 'Stazioni sicure' (Di domenica 20 settembre 2020) Nel corso dell'operazione 'Stazioni sicure', promossa dal servizio di polizia ferroviaria a livello nazionale, gli agenti del Compartimento Piemonte e Valle d'Aosta hanno arrestato a Torino, un 36enne ... Leggi su torinotoday (Di domenica 20 settembre 2020) Nel corso dell'', promossa dal servizio dia livello nazionale, gli agenti del Compartimento Piemonte e Valle d'Aosta hannoa Torino, un 36enne ...

Nel corso dell'operazione "Stazioni sicure", promossa dal servizio di polizia ferroviaria a livello nazionale, gli agenti del Compartimento Piemonte e Valle d’Aosta hanno arrestato a Torino, un 36enne ...

La popolarità di Bolsonaro ora sta crescendo

Nonostante l'epidemia vada ancora molto male, gli aiuti alla popolazione più povera e una comunicazione più sobria stanno aiutando il presidente del Brasile Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro st ...

Sardegna, Tar boccia test Covid obbligatorio per gli ingressi. Piemonte: sì misurazione a scuola della febbre

Se in Sardegna il governo la spunta, non è così in Piemonte dove il Tar rigetta l’istanza dei ministri Azzolina e Speranza Il Tar della Sardegna, accogliendo la richiesta cautelare del governo, ha sos ...

