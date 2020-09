Verona-Roma 0-0 senza Dzeko. Fonseca: “Ho voluto preservarlo” (Di domenica 20 settembre 2020) Comincia con un pareggio 0-0 contro il Verona il campionato della Roma, senza Dzeko promesso sposo alla Juve lasciato in panchina tutto il match. Nel primo tempo Mkhitaryan e Pedro sbagliato da pochi passi, ma capita sui piedi di Tameze allo scadere la più grossa occasione con Mirante che si salva con l'aiuto della traversa. Nel finale di gara emozioni a non finire: Dimarco colpisce traversa e palo (82'), Spinazzola è fermato dalla traversa (85'). "E` stata una settimana molto difficile per Dzeko. Ho fatto questa scelta per preservarlo - ha spiegato l'allentore della Roma Paulo Fonseca - Mkhitaryan gioca molto bene da falso nove, ma abbiamo bisogno di un altro attaccante". Sulla gara. "Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo. Abbiamo sbagliato 4-5 ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 20 settembre 2020) Comincia con un pareggio 0-0 contro ilil campionato dellapromesso sposo alla Juve lasciato in panchina tutto il match. Nel primo tempo Mkhitaryan e Pedro sbagliato da pochi passi, ma capita sui piedi di Tameze allo scadere la più grossa occasione con Mirante che si salva con l'aiuto della traversa. Nel finale di gara emozioni a non finire: Dimarco colpisce traversa e palo (82'), Spinazzola è fermato dalla traversa (85'). "E` stata una settimana molto difficile per. Ho fatto questa scelta per preservarlo - ha spiegato l'allentore dellaPaulo- Mkhitaryan gioca molto bene da falso nove, ma abbiamo bisogno di un altro attaccante". Sulla gara. "Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo. Abbiamo sbagliato 4-5 ...

