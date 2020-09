The Boys, Patriota: il volto oscuro dell'America (Di domenica 20 settembre 2020) Nell'universo di The Boys, nessuno personaggio è più disturbante e affascinante di Patriota, il villain per eccellenza: ma chi rappresenta il realtà? Cosa ci dice della storia e della cultura Americana? Nel panorama odierno, ben poche serie televisive possono rivendicare una maggior audacia e autenticità di The Boys, tratta dai fumetti creati da Garth Ennis e Darick Robertson. In quell'universo di falsi eroi e di falsi idoli creati in laboratorio, strumento di controllo sia fisico che mediatico, nessuno è più pregno di significati di Patriota, in originale Homelander, il villain assoluto, il cattivo definitivo. Sinistro ed imprevedibile vigilante, Patriota rappresenta quanto di più contraddittorio, ... Leggi su movieplayer (Di domenica 20 settembre 2020) Nell'universo di The, nessuno personaggio è più disturbante e affascinante di, il villain per eccellenza: ma chi rappresenta il realtà? Cosa ci dicea storia ea culturana? Nel panorama odierno, ben poche serie televisive possono rivendicare una maggior audacia e autenticità di The, tratta dai fumetti creati da Garth Ennis e Darick Robertson. In quell'universo di falsi eroi e di falsi idoli creati in laboratorio, strumento di controllo sia fisico che mediatico, nessuno è più pregno di significati di, in originale Homelander, il villain assoluto, il cattivo definitivo. Sinistro ed imprevedibile vigilante,rappresenta quanto di più contraddittorio, ...

acmilan : The pre-season ends with another win. Ready to rock. Let's go, boys! ?? Il pre-campionato finisce con un'altra vitt… - 4marchand2april : Oggi inizio the boys, ma sicuramente sarò colpita dall'abiocco domenicale ?? - ConventoLonato : A - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Boys, Patriota: il volto oscuro dell'America - LouiseCrown_ : Che mi dite di The boys? Consigliato o ci perdo solo tempo? -