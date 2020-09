MilanOltre: al via il festival della danza internazionale contemporanea (Di sabato 19 settembre 2020) MilanOltre: il festival della danza è a Milano fino all'11 ottobre sfoglia la gallery MilanOltre mantiene inalterato lo spirito di intrigante vetrina della danza internazionale contemporanea, con un calendario denso di eventi (e il supporto digitale). A partire dalla multietnica Compagnie Hervé Koubi con Les nuits barbares ou les premiers matins du monde, un vero caleidoscopio dedicato alle origini della cultura mediterranea (23 e 24 ... Leggi su iodonna (Di sabato 19 settembre 2020): ilè a Milano fino all'11 ottobre sfoglia la gallerymantiene inalterato lo spirito di intrigante vetrina, con un calendario denso di eventi (e il supporto digitale). A partire dalla multietnica Compagnie Hervé Koubi con Les nuits barbares ou les premiers matins du monde, un vero caleidoscopio dedicato alle originicultura mediterranea (23 e 24 ...

