I Medicanes | gli Uragani sul Mediterraneo | dove si formano più spesso?

(Di sabato 19 settembre 2020) Il ciclone tropicale, che ha colpito la Grecia, ha riportato alla ribalta il tema di queste tempeste così insolite sul, ma che stanno crescendo di frequenza negli ultimi anni, probabilmente in piena correlazione con il riscaldamento del clima che surriscalda le acque del Mare Nostrum. Bacini di formazione dei cicloni tropicali sul, secondo uno studio e un’elaborazione di Daniele Bianchino da http://www..altervista.org/Il fenomeno, per quanto sorprendente, è ben noto ai meteorologi. Il termine medicane è una contrazione dell’inglese “Mediterranean Hurricane”, tradotto letteralmente come uragano, sebbene ci siano delle sfumature che non possono renderli del tutto paragonabili con i “cugini” oceanici. Anzitutto ...