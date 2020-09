Benevento, i nuovi dettagli sulle maglie e le curiosità sui numeri (VIDEO) (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida amichevole con la Lazio il Benevento ha svelato nuovi dettagli sulle divise che lo accompagneranno nella stagione che è alle porte (qui il nostro primo focus). Innanzitutto crolla il mistero sui numeri della maglia home che saranno neri con contorno bianco. Al loro interno, nella parte bassa, campeggia l’immagine della strega presente nel logo del club. Svelati ufficialmente anche gli sponsor: sul fronte confermati Ivpc e Rillo Costruzioni, ma la novità è la presenza di uno sponsor di ‘manica’, la catena nazionale di ristoranti e pizzerie “Don Peppe” La maglia del portiere sarà di colore verde, una scelta cromatica ormai per nulla ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida amichevole con la Lazio ilha svelatodivise che lo accompagneranno nella stagione che è alle porte (qui il nostro primo focus). Innanzitutto crolla il mistero suidella maglia home che saranno neri con contorno bianco. Al loro interno, nella parte bassa, campeggia l’immagine della strega presente nel logo del club. Svelati ufficialmente anche gli sponsor: sul fronte confermati Ivpc e Rillo Costruzioni, ma la novità è la presenza di uno sponsor di ‘manica’, la catena nazionale di ristoranti e pizzerie “Don Peppe” La maglia del portiere sarà di colore verde, una scelta cromatica ormai per nulla ...

infoitinterno : Comune di Benevento: trasferite alcune sezioni elettorali in nuovi plessi scolastici - attilio_vg : Coronavirus nel Sannio: 9 nuovi casi, di cui 8 a Benevento. Il totale sale a 84. In Campania 208 casi… - IamCALCIO : In casa #Benevento ora la priorità è cedere i calciatori in esubero, solo dopo si penserà ad ulteriori nuovi arrivi… - canale58 : Sannio - Ancora contagi, 9 in più. 6 in ospedale. 6 nuovi casi a Benevento -