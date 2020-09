Antonio Catalani detto Holaf e Tove Villfor | la coppia di Ballando con le Stelle 2020

Leggi su tpi

(Di sabato 19 settembre 2020)) esono una delle coppie dicon le, il programma condotto da Milly Carlucci in onda dal 19 settembresu Rai 1 in cui 13 coppie si sfidano a colpi di danza. Ma chi sono Alessandra Mussolini e Maykel Fonts? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Chi è) Nato a Roma il 20 giugno del 1988, è un pittore professionista, una passione che gli è stata trasmessa dalla famiglia. Fa anche il lavoro di modello e, grazie alla sua attività, gira il mondo, visitando moltissimi posti come il Canada, il Marocco, il Giappone e gli Stati Uniti. Inoltre ...