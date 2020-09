Roma-Milik, oggi le visite mediche a Innsbruck. Poi il via libera alla Juventus per Dzeko (Di venerdì 18 settembre 2020) Si sta per definire il valzer di attaccanti per Juventus e Roma. Anzi è stato giù definito, solo un piccolo passaggio manca prima dell’ufficialità: le visite mediche di Milk. Quella di ieri è stata una giornata decisiva sul fronte giallorosso. Il polacco del Napoli dopo qualche giorno di riflessione ha deciso di accettare la squadra di Fonseca. L’ultima novità riguarda le visite mediche già programmate per la giornata di oggi in Austria ad Innsbruck, la Roma ha chiesto degli approfondimenti per valutare le condizioni fisiche del calciatore che nel corso delle carriera ha dovuto fare i conti con gravi infortuni. In caso di ok definitivo dei medici verrà messo nero su ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) Si sta per definire il valzer di attaccanti per. Anzi è stato giù definito, solo un piccolo passaggio manca prima dell’ufficialità: ledi Milk. Quella di ieri è stata una giornata decisiva sul fronte giallorosso. Il polacco del Napoli dopo qualche giorno di riflessione ha deciso di accettare la squadra di Fonseca. L’ultima novità riguarda legià programmate per la giornata diin Austria ad, laha chiesto degli approfondimenti per valutare le condizioni fisiche del calciatore che nel corso delle carriera ha dovuto fare i conti con gravi infortuni. In caso di ok definitivo dei medici verrà messo nero su ...

DiMarzio : #Roma-#Milik, domani prime visite mediche a Innsbruck. Poi il via libera a #Dzeko - mirkocalemme : ++ L'agente di #Milik, David #Pantak, è ADESSO a #Roma ++ @calciomercatoit - mirkocalemme : +++ #Milik ha accettato la #Roma!!! Per definire l'affare mancano le pratiche da gestire tra il polacco e il… - Fil_Dor90 : RT @matteodesant: #Milik sarà accompagnato alle visite dal suo procuratore #Pantak. Nel frattempo l'intermediario De Vecchi resterà a Roma… - Fil_Dor90 : RT @matteodesant: Alle 9,30 #Milik partirà con un volo private per svolgere all'estero la prima parte di test medici con la #Roma con dei c… -