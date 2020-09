Giampaolo prima dell’esordio in Serie A con il Torino: “Al mercato ci pensa il direttore. Rincon domani ci sarà” (Di venerdì 18 settembre 2020) Vigilia d’esordio in campionato per il nuovo Torino di Marco Giampaolo. Queste le parole del tecnico granata prima della sfida contro la Fiorentina: “Non so il livello della squadra, ma in allenamento abbiamo fatto bene. Ora con la prima di A scopriremo chi siamo – ha detto l’ex Milan -. Non voglio parlare di mercato, non mi interessa”. Sulla formazione. “Per la fascia ho tre soluzioni: Murru, Ansaldi e Vojvoda dovrò valutare. Rincon giocherà, su Verdi vediamo. Izzo sta lavorando bene, è sereno così come tutti gli altri giocatori”. Sulla Fiorentina: “E’ una squadra che si è rinforzata. Dobbiamo dare tutto da domani. Io domani ho la partita di ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020) Vigilia d’esordio in campionato per il nuovodi Marco. Queste le parole del tecnico granatadella sfida contro la Fiorentina: “Non so il livello della squadra, ma in allenamento abbiamo fatto bene. Ora con ladi A scopriremo chi siamo – ha detto l’ex Milan -. Non voglio parlare di, non mi interessa”. Sulla formazione. “Per la fascia ho tre soluzioni: Murru, Ansaldi e Vojvoda dovrò valutare.giocherà, su Verdi vediamo. Izzo sta lavorando bene, è sereno così come tutti gli altri giocatori”. Sulla Fiorentina: “E’ una squadra che si è rinforzata. Dobbiamo dare tutto da. Ioho la partita di ...

Marco_The_Pecof : @macho_morandi Rebic a Udine non era ancora nostro, leao e paquetà neppure pioli lì ha mai utilizzati in quei ruoli… - ernestolombard5 : @BombeDiVlad Ma Giampaolo non faceva prima a ritornare alla Samp? - TullioLittlewo1 : @MUSO___ @MatteoPedrosi prima stagione per me buona, seconda inguardabile come tanti da noi. di sicuro speriamo che… - Loscoindividuo : A due giorni dall’inizio del campionato continuano le interminabili trattative per portare a casa Torreira…ma svegl… - RadioSportiva : ??? Stefano #Cecchi: #Giampaolo? Prima o poi arriverà un regista a Torino. I #Playoff? Nel calcio non se ne capisce… -

Ultime Notizie dalla rete : Giampaolo prima Verdi, infortunio alle spalle: contro la Pro Vercelli la prima con Giampaolo Toro.it Il Parma passa agli americani: Krause è il nuovo socio di maggioranza

Kyle Krause è il nuovo socio di maggioranza del Parma, al gruppo americano il 90% del club crociato. Di seguito il comunicato del club: “Nuovo Inizio – la società composta dagli imprenditori parmigian ...

UFFICIALE / KYLE KRAUSE NUOVO PRESIDENTE DEL PARMA CALCIO. IL PRIMO VIDEOMESSAGGIO AI TIFOSI

Notizie negli ultimi 25 minuti Krause: «Progetto a lungo termine, puntiamo sui giovani» SportParma HOME (Oggi) - Con un video pubblicato sui canali ufficiale del Parma, Kyle Krause, nuovo azionista di ...

LIVE – Giampaolo presenta Fiorentina-Torino

Buongiorno amici di Toro News, siamo in diretta dalla Sala Conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino, dove l’arrivo di Marco Giampaolo è atteso a breve. Il tecnico granata presenterà, durante la ...

Kyle Krause è il nuovo socio di maggioranza del Parma, al gruppo americano il 90% del club crociato. Di seguito il comunicato del club: “Nuovo Inizio – la società composta dagli imprenditori parmigian ...Notizie negli ultimi 25 minuti Krause: «Progetto a lungo termine, puntiamo sui giovani» SportParma HOME (Oggi) - Con un video pubblicato sui canali ufficiale del Parma, Kyle Krause, nuovo azionista di ...Buongiorno amici di Toro News, siamo in diretta dalla Sala Conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino, dove l’arrivo di Marco Giampaolo è atteso a breve. Il tecnico granata presenterà, durante la ...