Roma, vinti 500mila euro al VinciCasa: ecco dove è stata giocata la schedina vincente (Di giovedì 17 settembre 2020) Festa a Roma grazie al VinciCasa. Nel concorso di mercoledì 16 settembre 2020 un giocatore ha centrato un “5” da 500mila euro. Il vincitore porta a casa 200mila euro subito in contanti e il resto da investire per l’acquisto di una casa. La schedina vincente è stata convalidata presso l’edicola di viale Togliatti – Cinecittà 2 2C. La combinazione vincente del concorso è stata 2 14 17 18 25. Centrati anche 7 punti “4” da 250,58 euro a testa, i 338 punti “3” vincono 18,35 euro, mentre ai 3.738 punti “2” vanno 2,28 euro. Lo riporta il sito Agipronews. Roma, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 settembre 2020) Festa agrazie al. Nel concorso di mercoledì 16 settembre 2020 un giocatore ha centrato un “5” da. Il vincitore porta a casa 200milasubito in contanti e il resto da investire per l’acquisto di una casa. Laconvalidata presso l’edicola di viale Togliatti – Cinecittà 2 2C. La combinazionedel concorso è2 14 17 18 25. Centrati anche 7 punti “4” da 250,58a testa, i 338 punti “3” vincono 18,35, mentre ai 3.738 punti “2” vanno 2,28. Lo riporta il sito Agipronews., ...

