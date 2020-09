Locatelli frena sui vaccini: «Nessuna scommessa sui tempi». Pochi tamponi in Italia?: «Quarti al mondo: abbiamo un’attenzione suprema» (Di giovedì 17 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel mondo: ultime notizie del 17 settembre Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Css) Franco Locatelli ha parlato della situazione tamponi in Italia a Buongiorno, programma di Sky TG24. «I tamponi decisamente ci sono», ha detto, ricordando che l’Italia è il quarto Paese al mondo per numero di test realizzati. «Ieri sono stati fatti qualcosa come 100.000 tamponi. Tutto questo documenta un’attenzione suprema per l’aspetto di diagnostica dell’infezione da nuovo Coronavirus». Il direttore del dipartimento di Onco-Ematologia dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma ha comunque specificato che «più che i ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 settembre 2020) Covid-19 ine nel: ultime notizie del 17 settembre Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Css) Francoha parlato della situazioneina Buongiorno, programma di Sky TG24. «Idecisamente ci sono», ha detto, ricordando che l’è il quarto Paese alper numero di test realizzati. «Ieri sono stati fatti qualcosa come 100.000. Tutto questo documenta un’attenzioneper l’aspetto di diagnostica dell’infezione da nuovo Coronavirus». Il direttore del dipartimento di Onco-Ematologia dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma ha comunque specificato che «più che i ...

Torna a parlare Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), uno degli esperti più in prima linea durante il lockdown legato alla pandemia di coronavirus. Intervistato a 'Buon ...

