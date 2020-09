Calciomercato Juventus, scambio per Pirlo: Milan alle strette? (Di giovedì 17 settembre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – Nuovo scambio per la Juventus di Pirlo? Il Calciomercato bianconero tenta l’assalto e il Milan potrebbe essere costretto a correre ai ripari. Una nuova trattativa potrebbe accendere le rivalità tra la Vecchia Signora e i rossoneri, che negli anni ci hanno abituati a tante battaglie in sede di trattative per numerosi calciatori. La contesa adesso potrebbe rinnovarsi: nonostante gli obiettivi stagionali delle due società siano totalmente differenti, entrambi i club avrebbero messo nel mirino lo stesso obiettivo. Se da una parte la Juve di Fabio Paratici avrebbe intenzione di lanciare l’assalto alla conquista di Scudetto e Champions League, i meneghini vorrebbero almeno raggiungere il fatidico quarto posto in ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 17 settembre 2020) NEWS– Nuovoper ladi? Ilbianconero tenta l’assalto e ilpotrebbe essere costretto a correre ai ripari. Una nuova trattativa potrebbe accendere le rivalità tra la Vecchia Signora e i rossoneri, che negli anni ci hanno abituati a tante battaglie in sede di trattative per numerosi calciatori. La contesa adesso potrebbe rinnovarsi: nonostante gli obiettivi stagionali delle due società siano totalmente differenti, entrambi i club avrebbero messo nel mirino lo stesso obiettivo. Se da una parte la Juve di Fabio Paratici avrebbe intenzione di lanciare l’assalto alla conquista di Scudetto e Champions League, i meneghini vorrebbero almeno raggiungere il fatidico quarto posto in ...

