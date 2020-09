Bimbo investito da scuolabus | muore a 4 anni | tragedia a Livorno

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Undaperde la vita a soli 4. Il dramma si è verificato nella giornata di mercoledì 16 settembre 2020 nella città labronica. In provincia diundaperde la vita in circostanze drammatiche. Teatro di questaè il piccolo centro di Castagneto Carducci, una frazione … L'articolodaa 4è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Tragedia in provincia di Livorno. Un bambino di 4 anni è morto investito da uno scuolabus vicino a casa. L'incidente è accaduto intorno alle 13. Il bambino sarebbe stato in sella alla sua bicicletta e ...(ANSA) - CASTAGNETO CARDUCCI (LIVORNO), 16 SET - Un bambino di 4 anni è morto oggi a Castagneto Carducci, frazione di Donoratico (Livorno), dopo che uno scuolabus lo ha investito vicino a casa. L'inci ...Avrebbe attraversato la strada a bordo della sua piccola bici, quando è stato investito dallo scuolabus, , a poca distanza dalla madre in pieno centro. La tragedia si è consumata a Donoratico, una fra ...