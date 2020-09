Testo e traduzione di Love Looks Better | il nuovo singolo di Alicia Keys con rintocchi r’n’b dall’album Alicia

Leggi su optimagazine

(Di martedì 15 settembre 2020) Neldinon manca di certo il suo pianoforte, ma soprattutto ritroviamo la costante passione e la forte spiritualità della cantautrice di New York che non smette di incantarci dai tempi di Fallin’., questo il titolo del brano, inizia con igravi dell’avorio per poi aprirsi in un beat quasi militaresco, ma non chiuso abbastanza da non essere celebrativo e profondo. Celebrativa e profonda, in effetti, sono le due parole che descrivono la musica della cantautrice. Ha tanta forza,, e proprio per questo è stata incoronata come artista r’n’b del 21° secolo per il bene che la sua ...