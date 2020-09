ELEZIONI AMMINISTRATIVE NELLE EGADI: IL PERCHE’ DELLA CLAMOROSA ROTTURA TRA IL PD E FORGIONE CHE FA IL SUO PRIMO COMIZIO (Di lunedì 14 settembre 2020) Era una informazione, comunicazione, attesa, non solo dagli abitanti delle isole; arriva all’indomani del COMIZIO del candidato Sindaco Francesco FORGIONE, accusato di avere scientemente causato la spaccatura DELLA sinistra e soprattutto operato per non permettere al locale PD ( quel che rimaneva) la presentazione di una lista alternativa. Questo giornale, questo giornalista, da FORGIONE tacciato, pur... L'articolo ELEZIONI AMMINISTRATIVE NELLE EGADI: IL PERCHE’ DELLA CLAMOROSA ROTTURA TRA IL PD E FORGIONE CHE FA IL SUO PRIMO COMIZIO puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di lunedì 14 settembre 2020) Era una informazione, comunicazione, attesa, non solo dagli abitanti delle isole; arriva all’indomani deldel candidato Sindaco Francesco, accusato di avere scientemente causato la spaccaturasinistra e soprattutto operato per non permettere al locale PD ( quel che rimaneva) la presentazione di una lista alternativa. Questo giornale, questo giornalista, datacciato, pur... L'articolo: IL PERCHE’TRA IL PD ECHE FA IL SUOpuoi vederlo su: Tvio Trapani.

Ultime Notizie dalla rete : ELEZIONI AMMINISTRATIVE Elezioni comunali 2020, ecco tutti i Comuni al voto in Lombardia/ L'ELENCO IL GIORNO Carsoli, Adduci Colle: troppe famiglie in difficoltà. Necessario ridurre le imposte e dare ossigeno ai cittadini

Carsoli. Beniamino Adduci Colle, candidato alle prossime elezioni amministrative nella lista “Unione civica”, durante queste settimane ha avviato un dialogo costante con i cittadini dal quale è emersa ...

SONDAGGI POLITICI/ Regionali, 4-2 per Centrodestra? Scuola, 71,7% boccia Azzolina

Sondaggi politici, tra Referendum ed Elezioni Regionali (dati pre-silenzio elettorale): rimonta il No? Cdx verso il 4-2? Scuola, il 72% boccia la gestione Conte-Azzolina Nei sondaggi di Affari Italian ...

