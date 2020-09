Era Romina Mondello a Non è la Rai: oggi 46 anni, incredibile ma… [FOTO] (Di sabato 12 settembre 2020) Era uno dei giovani volti più amati dell’indimenticabile Non è la Rai. Ma cosa fa oggi e come è diventata Romina Mondello? Partita da Miss Italia e da Non è la Rai, Romina nel tempo si è dedicata alla televisione al cinema nei panni d’attrice. oggi ha 46 anni: siete pronti a rivederla? Romina Mondello, non solo Non è la Rai Romina Mondello, classe 1974, esordisce nel 1991 a “Miss estate Festivalbar” arrivando in finale pero poi approdare l’anno dopo a “Miss Italia”. Nel 1993 invece partecipa al programma “Bulli e pupe” che la vede debuttare con il brano “Caruso” ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 12 settembre 2020) Era uno dei giovani volti più amati dell’indimenticabile Non è la Rai. Ma cosa fae come è diventata? Partita da Miss Italia e da Non è la Rai,nel tempo si è dedicata alla televisione al cinema nei pd’attrice.ha 46: siete pronti a rivederla?, non solo Non è la Rai, classe 1974, esordisce nel 1991 a “Miss estate Festivalbar” arrivando in finale pero poi approdare l’anno dopo a “Miss Italia”. Nel 1993 invece partecipa al programma “Bulli e pupe” che la vede debuttare con il brano “Caruso” ...

