Ufficiale: Padova scatenato, dopo Jelenic, arriva anche Voltan (Di giovedì 10 settembre 2020) Altro colpo della giornata per il Padova che, dopo l’arrivo di Jelenic, ha ufficializzato l’acquisto del portiere classe 2001 Michele Voltan. Voltan arriva dal Campodarsego, Serie D, dove è stato il portiere meno battuto di tutti e nove i gironi. Di seguito il comunicato della società: Il Calcio Padova comunica di aver acquisito le prestazioni del portiere classe 2001 Michele Voltan. Michele Voltan nasce a Piove di Sacco il 20 Settembre 2001. E’ un portiere di 194 cm. Cresciuto nel settore giovanile della Vigontina, si trasferisce nel 2018 al Campodarsego. Scende in campo in 9 occasioni nella stagione 2018/2019, ma si consacra nella stagione 2019/2020 dove difende i pali in 18 occasioni, risultando ... Leggi su alfredopedulla

