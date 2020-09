Operazione dell'Antimafia, sequestrati beni per 1 milione di euro nel novarese (Di mercoledì 9 settembre 2020) Foto di repertorio Operazione della Direzione investigativa Antimafia nel novarese. La DIA di Torino ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro, emesso dal Tribunale di Novara, nei confronti dell'... Leggi su novaratoday

matteosalvinimi : Il sospetto è che la banda avesse fatto affari perfino sugli immigrati fatti sbarcare dalla Diciotti, un’altra vice… - DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, fatta per #Piccini: i dettagli dell'operazione - SM_Difesa : #Libano Il Premier @GiuseppeConteIT, in visita al contingente militare italiano della Operazione Cedri, è salito a… - Datafriedkin : RT @NicoSchira: In chiusura il passaggio di Federico #Fazio al #Cagliari. Operazione da €3M (bonus compresi) per la #Roma, che pagherà part… - LuigiBevilacq17 : RT @sscnnapoli: Leggiamo di voci su Federico Chiesa (forse alimentate dalla famosa storia dei bidoni dell’immondizia). La SSCN comunica ch… -