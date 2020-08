Dl Agosto: Consulenti lavoro, ecco misure per lavoratori stagionali (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago. (Labitalia) - Il settore turistico è tra quelli maggiormente colpiti dai risvolti economici dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Anche la recente impennata dei contagi, registrata in queste ultime settimane, continua ad impattare fortemente sullo stesso. Il 'decreto Agosto', entrato in vigore lo scorso 15 Agosto, è pertanto intervenuto specificatamente nei confronti dei 'lavoratori stagionali', che costituiscono larga parte degli impiegati in questo ambito, e più in generale di una vasta popolazione di lavoratori il cui comune denominatore è la mancanza di una 'continuità occupazionale'. Con l'approfondimento di oggi 31 Agosto, la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro "in riferimento a tutti ... Leggi su liberoquotidiano

Roma, 31 ago. (Labitalia) - "Nonostante l'evidente volontà di porre in campo interventi di aiuto nei confronti dei cittadini, del tessuto imprenditoriale e degli operatori del mercato del lavoro" tutt ...

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Tra le misure di "maggiore complessità applicative" del decreto agosto vi è quella concernente "la proroga delle disposizioni in materia di licenziamento introdotte dal decreto ...