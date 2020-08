“Non ha pagato il conto”, pugile italiano prende a pugni in strada camerieri e poliziotti: arrestato a Barcellona. Il video ripreso da un testimone (Di sabato 15 agosto 2020) Fuori da un locale scoppia una rissa, i toni si fanno accesi e il litigio degenera. Un ragazzo colpisce con velocità e precisione i due che ha davanti. È quanto si vede in un video condiviso sui social che riprende, secondo quanto si apprende da media spagnoli, il pugile italiano Federico Colombi. Il 22enne è stato arrestato dalla polizia di Barcellona mentre era in vacanza per aver preso a pugni due agenti in borghese e due dipendenti del bar in cui si trovava e dove, secondo le testimonianze, si sarebbe rifiutato di pagare il conto di alcuni drink. Dalle immagini non è chiaro chi siano le due persone pestate, se i due poliziotti o i due baristi. Per fermare il boxeur alla fine è stato necessario ... Leggi su ilfattoquotidiano

