Abruzzo, oltre cento vertenze coinvolti migliaia di lavorari, crisi Covid aggravata situazione (Di sabato 15 agosto 2020) L'Aquila - oltre cento, le vertenze aziendali in corso in Abruzzo: a quelle vecchie, come la Honeywell, la Intecs o la Pilkington, si aggiungono le nuove nell'ambito della crisi da Covid-19, come quelle Yokohama o Betafence. Il risultato è che, in questo Ferragosto, in tutta la regione migliaia di lavoratori non hanno certezze sul futuro. "La situazione è pesante - dice il segretario regionale Cgil Abruzzo Molise Carmine Ranieri - ci sono multinazionali che hanno annunciato la chiusura. E' un segnale molto preoccupante: con la crisi Covid potremmo avere realtà che, per scelte puramente aziendali, decideranno di ridurre la filiera e delocalizzare. Alle vecchie ... Leggi su abruzzo24ore.tv

