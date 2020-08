Roma: morto il bimbo ferito dal nonno (Di venerdì 14 agosto 2020) E’ morto il bimbo di 6 anni ferito alla testa da un colpo di pistola esploso accidentalmente dal nonno 76enne ieri mattina a Roma in un’abitazione di Conca d’Oro a Roma. Il bimbo era stato portato in ospedale in gravi condizioni e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Ieri era stata dichiarata la morte cerebrale. Teatro del dramma un appartamento in via Sillaro, a Roma dove il piccolo si era recato da Palombara Sabina assieme al padre per una visita al nonno 76enne. In base a quanto ricostruito dai poliziotti, coordinati dalla Procura di Roma che ha avviato un procedimento per omicidio colposo, lo sparo sarebbe partito per errore dalla pistola, una calibro 9, che il ... Leggi su meteoweb.eu

