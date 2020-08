M5s, su Rousseau vince il sì alla modifica del mandato zero e alle alleanze con i partiti alle Comunali (Di venerdì 14 agosto 2020) Passano entrambi i quesiti posti agli iscritti M5s sulla piattaforma Rousseau per chiedere l’azzeramento del primo mandato comunale e la possibilità di fare alleanze locali con altri partiti. Nello specifico il quesito sulla modifica del mandato zero che consentirà alla sindaca di Roma, Virginia Raggi di ricandidarsi ha ottenuto 39.235 voti pari all’80,1 % dei votanti. I No hanno ricevuto 9.740 voti, pari al 19,9 % del totale dei voti. L'articolo M5s, su Rousseau vince il sì alla modifica del mandato zero e alle alleanze con i ... Leggi su ilfattoquotidiano

