Frana in Valmalenco: migliora il bimbo ricoverato (Di venerdì 14 agosto 2020) In miglioramento le condizioni del bambino di 5 anni ferito nella Frana in Valmalenco in cui hanno perso la vita entrambi i genitori e la figlia di dieci anni di due amici, che si sono salvati. Il bimbo è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

