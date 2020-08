Cristina Chiabotto incinta? "Dolce segreto" dell'ex Miss Italia (Di venerdì 14 agosto 2020) Un periodo sicuramente felice quello che pare stia vivendo l'ex Miss Italia, bellissima, Cristina Chiabotto, al momento in vacanza con il marito Marco Roscio a Paraggi, in Liguria. La coppia, che si mostra sempre più affiatata e innamorata sui social network, non si sarebbe risparmiata dal mostrarsi a più riprese anche in pubblico, come se niente fosse, tra i normali turisti e bagnanti innamorati delle spiagge liguri.L'ultima novità, trapelata dalle pagine del settimanale Gente in edicola, però, sarebbe questa; la bella piemontese, 33 anni, sarebbe incinta, e a quanto pare la felicità mostrata anche pubblicamente dalla coppia ne sarebbe l'ulteriore conferma. Certo, come spiegato anche da GossipeTv non è la prima volta che si ipotizza che ... Leggi su blogo

