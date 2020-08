Coronavirus, l’allarme di Lopalco: in Puglia ricoverati cinque giovani in «condizioni severe» (Di venerdì 14 agosto 2020) Mentre l’Italia registra un’altra giornata negativa, con un’impennata della curva dei contagi, cinque giovani tra i 20 e i 30 anni, sono stati ricoverati nelle ultime ore negli ospedali pugliesi in «condizioni severe» dopo essere risultati positivi al Coronavirus. A confermare la notizia all’Ansa è l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, a capo della task force per l’emergenza Covid in Puglia. «I pazienti – spiega – hanno delle polmoniti provocate dal Covid-19 e per questo è stato necessario il ricovero. Il dato conferma dunque che anche la giovane età non mette al sicuro da sintomi importanti». Per quanto riguarda, invece, le discoteche (al centro delle critiche ... Leggi su open.online

