Chi esalta lo splendore del ponte costruito a tempo di record fa male a Genova e al paese (Di venerdì 14 agosto 2020) Nel terzo millennio più di cento ponti sono crollati nel mondo. Quasi sempre con effetti disastrosi; e quasi sempre sono stati ricostruiti. Come? Quando? Un confronto con l’Oriente sarebbe impietoso: India e Cina giocano in un altro campionato, con regole diverse dalle nostre. Per impatto mediatico, importanza logistica e cultura socio-economica dominante, il caso più simile alla tragedia genovese del 14 agosto 2018 è quello del ponte della I-35W a Minneapolis: 8 corsie che superavano le cascate di Saint Anthony del Mississippi a Minneapolis. Sul ponte, aperto nel 1967, transitavano 140mila veicoli al giorno. Crollò una sera d’agosto del 2007, provocando 13 vittime e 145 feriti. Tredici mesi dopo fu inaugurato un nuovo ponte a 10 corsie, ricostruito in base a un progetto ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattoblog : Chi esalta lo splendore del ponte costruito a tempo di record fa male a Genova e al paese - GabrieleM97 : @Cristin08970370 @CCiro17 @Marcoinpigiama La responsabilità in caso è di chi lascia aperte le discoteche e non le c… - alefranceschi2 : @doluccia16 Già una che esalta Capezzone si presenta da se ????????????ma chi è sta c0j0nas che mi appare su Tw? Perché v… - artpregno : C'è chi si esalta con le marcature a uomo di Gasperini e chi con il gioco di Julian Nagelsmann ??????? - Cristoincroce1 : In realtà non ho nessun astio per il Lipsia, hanno bravi giocatori e vanno fatti i complimenti a chi li ha scoperti… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi esalta Chi esalta lo splendore del ponte costruito a tempo di record fa male a Genova e al paese Il Fatto Quotidiano Chi esalta lo splendore del ponte costruito a tempo di record fa male a Genova e al paese

Nel terzo millennio più di cento ponti sono crollati nel mondo. Quasi sempre con effetti disastrosi; e quasi sempre sono stati ricostruiti. Come? Quando? Un confronto con l’Oriente sarebbe impietoso: ...

Il “Telegraph” esalta le bellezze del Molise

Il Molise in Italia non è di certo una delle zone più frequentate dai turisti, ma ci hanno pensato gli stranieri ad esaltare le sue bellezze naturali (e non). Come The Telegraph, quotidiano del Regno ...

Nel terzo millennio più di cento ponti sono crollati nel mondo. Quasi sempre con effetti disastrosi; e quasi sempre sono stati ricostruiti. Come? Quando? Un confronto con l’Oriente sarebbe impietoso: ...Il Molise in Italia non è di certo una delle zone più frequentate dai turisti, ma ci hanno pensato gli stranieri ad esaltare le sue bellezze naturali (e non). Come The Telegraph, quotidiano del Regno ...