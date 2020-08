"Nature" boccia il vaccino russo: avventato e rischioso (Di giovedì 13 agosto 2020) Diana Alfieri Trump risponde acquistando 100 milioni di dosi. La virologa Capua: "Non ce ne sarà abbastanza" «avventato, sconsiderato e basato su pochi dati». Non c'è un solo scienziato o medico che intervistato dall'autorevole rivista scientifica Nature abbia voluto dar fiducia al vaccino made in Russia anti covid registrato martedì. Preoccupa soprattutto la sicurezza poiché non c'è stata una sperimentazione su larga scala. Per Francois Balloux, dello University College di Londra, «è una decisione avventata e incosciente. Fare vaccinazioni di massa con un vaccino non testato adeguatamente non è etico», e perfino per Svetlana Zavidova, capo dell'Associazione delle organizzazioni per gli studi clinici in Russia, è «ridicolo ... Leggi su ilgiornale

