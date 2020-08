La pace tra Israele ed Emirati fa infuriare la Palestina. Ritirato l'ambasciatore da Abu Dhabi (Di giovedì 13 agosto 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia che Emirati Arabi Uniti e Israele hanno concordato di stabilire piene relazioni diplomatiche, in un accordo che prevede lo stop all'annessione dei territori occupati in Cisgiordania, che i palestinesi considerano parte del loro futuro Stato. Gli Emirati diventano così il primo Stato del Golfo persico e il terzo Paese arabo ad avere relazioni diplomatiche attive con Israele (oltre a Egitto e Giordania). Trump ha esultato parlando di «ENORME svolta», e poi con i giornalisti alla Casa Bianca di un «momento davvero storico». Se non una svolta, un momento importante potrebbe essere anche per lui in vista delle elezioni di novembre, dove spera di essere rieletto. È infatti una rara vittoria diplomatica da sbandierare agli elettori, ... Leggi su iltempo

