Juve, oggi Pirlo alla Continassa per impostare il mercato: le richieste (Di giovedì 13 agosto 2020) La nuova Juventus di Andrea Pirlo nascerà nella giornata di oggi. Il tecnico bianconero nelle prossime ore farà il suo arrivo alla Continassa per parlare con la dirigenza e programmare la prossima stagione, sul tavolo la scelta dello staff e il mercato. Le richieste dell’allenatore per rinforzare la rosa non dovrebbero essere molto diverse da … L'articolo Leggi su dailynews24

carlolaudisa : Casting #Juve per il post #Hoguain. Oggi aria di vertice con #Pirlo. chi tra #Milik #Dzeko e #Morata? - JuventusFCYouth : #Under19, ?? alla sfida di @UEFAYouthLeague ?? La gallery dell'allenamento di oggi ?? - TuttoMercatoWeb : TMW - Ulivieri: 'Pirlo-Juve, nessun azzardo: oggi è tra i più grandi conoscitori di calcio al mondo' - pisto1982 : RT @carlolaudisa: Casting #Juve per il post #Hoguain. Oggi aria di vertice con #Pirlo. chi tra #Milik #Dzeko e #Morata? - GIUSEPPETRILLO : RT @glmdj: ***Attenzione! Oggi i media sportivi parlano delle cessioni di #Dybala e #Ronaldo e la solita storia della crisi economica della… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve oggi Notizie Calciomercato - LIVE - Juve-Matuidi: addio ufficiale. Reina verso il Valencia La Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport: "Brescia slitta l'ufficialità di Delneri. In 4 per l'Entella"

Valzer di panchine in Serie B. "Gigi Delneri è stato vicino all’ufficializzazione da tecnico del Brescia, poi è emerso un rinvio dovuto ad una questione burocratica. Pasquale Marino è il nuovo allenat ...

Calciomercato Juve, in attacco idee Milik, Dzeko e Morata bis

Sport - Ecco perché Fabio Paratici deve valutare le alternative per questo ruolo, ed è molto probabile che oggi si confronti, anche su questo argomento, con Andrea Pirlo ed il presidente Andrea Agnell ...

Valzer di panchine in Serie B. "Gigi Delneri è stato vicino all’ufficializzazione da tecnico del Brescia, poi è emerso un rinvio dovuto ad una questione burocratica. Pasquale Marino è il nuovo allenat ...Sport - Ecco perché Fabio Paratici deve valutare le alternative per questo ruolo, ed è molto probabile che oggi si confronti, anche su questo argomento, con Andrea Pirlo ed il presidente Andrea Agnell ...