I banchi anti-Covid-19 arrivano a scuola dopo l’apertura (Di giovedì 13 agosto 2020) Repubblica fa sapere oggi che la gara europea dell’appalto più discusso in tempo di Covid (dopo il pasticcio sull’approvvigionamento delle mascherine) si è chiusa. Ed ora comincia la corsa contro il tempo che richiederà ritmi di produzione accelerati: le aziende, italiane ed europee, hanno richiamato manovalanza e quadri dalle ferie. Le consegne saranno permesse sino a ottobre, a scuola già avviata dal 14 settembre in quasi tutte le Regioni. Ieri sera il commissario per l’emergenza sanitaria Domenico Arcuri ha firmato i contratti di affidamento. Saranno banchi perlopiù made in Italy a giudicare da chi ha vinto la fornitura. I tre esclusi sono stati certificati al di sotto dei requisti richiesti. Le offerte ... Leggi su nextquotidiano

MGAlbanesi : La solita farsa all'italiana: i banchi 'anti-Covid' arriveranno DOPO l'apertura delle scuole. Nel frattempo i ragaz… - clikservernet : I banchi anti-Covid-19 arrivano a scuola dopo l’apertura - Noovyis : (I banchi anti-Covid-19 arrivano a scuola dopo l’apertura) Playhitmusic - - Cris58Hy : #coronavirus li faremo prima andare a scuola poi arriveranno i banchi anti covid? #Covid_19 - peritoriodico : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Scuola, i banchi anti-Covid arriveranno dopo l’apertura [di ILARIA VENTURI] -