Fotografie in cambio di ospitalità: il ciclo-viaggio solitario da Torino a Taranto “alla ricerca dell’altro al tempo del Covid” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Ho appena finito di sistemare La Poderosa” e poi per Domenico Grossi, fotografo torinese appassionato di ciclismo, sarà tutto pronto per iniziare la nuova avventura. ‘La Poderosa’ è la sua bici, vent’anni e innumerevoli chilometri macinati fra Sardegna, Lazio, Toscana, Umbria e Liguria. Dal 17 agosto, intraprenderà il suo viaggio più lungo: da Torino a Taranto, lungo la costa adriatica. Partenza fissata alle 8.30 dallo studio fotografico di Domenico, l’arrivo previsto il 14 settembre davanti ai cancelli dell’Ilva. In mezzo 1070 chilometri in 15 tappe. È il progetto ToTa, pensato durante il lockdown: “Il primo maggio ho guardato il concerto in diretta da Taranto. Sono rimasto colpito da quello che ha detto un operaio dell’Ilva. ... Leggi su ilfattoquotidiano

