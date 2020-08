"Coronavirus, il vaccino russo ha un'efficacia di almeno due anni" (Di giovedì 13 agosto 2020) Le proprietà protettive del vaccino russo contro il Coronavirus saranno intatte per almeno due anni dopo la sua somministrazione. Lo ha detto il direttore del Centro nazionale di ricerca Gamaleya per ... Leggi su corrieredellosport

LegaSalvini : CORONAVIRUS, SALVINI: 'NO ALL'OBBLIGO PER IL VACCINO, IO PER LA LIBERTÀ DI SCELTA' - - MediasetTgcom24 : Covid, esperti bocciano vaccino russo: 'Mossa avventata e sconsiderata' #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, gli esperti mondiali sulla rivista #Nature: 'La registrazione del #vaccino russo anti #Covid, annunci… - Jambonet1 : RT @CesareSacchetti: Gli 'esperti' contro Putin:''il suo vaccino potrebbe minare gli sforzi di uno di qualità e la fiducia della gente.' Se… - Framiriam1 : RT @parpinellivo: La verità è questa: oggi nessuno vuole accettare fino in fondo che per un tempo indefinito dovremo convivere con il #coro… -