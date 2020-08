Catania, semaforo verde dalla Covisoc (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Catania ha ottenuto dalla Covisoc la validità della domanda di iscrizione al campionato di Serie C. La commissione federale ha comunicato ai vertici federale l'esito e subito dopo è arrivato anche il post sul profilo Facebook dell'avv. Giovanni Ferrau'. La società dopo aver ottenuto la ratifica si potrà concentrare sul calciomercato. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Catania, semaforo verde dalla Covisoc - -

Ultime Notizie dalla rete : Catania semaforo

lasiciliaweb | Notizie di Sicilia

Da mesi è stato segnalato un guasto ai pulsanti del semaforo pedonale in via Ruggero di Lauria angolo via S. Giovanni li Cuti, poiché l'attraversamento di suo è pericoloso, invito i responsabili di at ..."Apprezziamo gli spettacoli serali all'aperto del teatro Agricantus, dalle 21 nel tratto finale di via XX settembre, ma non capiamo perché la strada venga chiusa tutto il giorno. E' causa di ingorgo p ...