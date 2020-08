‘Uomini e Donne’, Giulia De Lellis frequenta il rampollo di una importante famiglia di imprenditori italiani? L’indiscrezione (Di mercoledì 12 agosto 2020) È ormai confermata la crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. L’influencer ed il deejay, che erano tornati insieme proprio poco prima della quarantena, appaiono oggi sempre più distanti. La stessa Giulia aveva parlato nelle sue Instagram Stories di un ‘periodo triste’ in cui avevano bisogno di riflettere, ma aveva specificato che non c’era stata alcuna rottura. È quanto ribadito oggi da Damante che attraverso le pagine del settimanale Chi ha voluto raccontare come prosegue oggi il loro rapporto, confermando dunque una pausa di riflessione. In questa distanza tra i due, però, sembrerebbe essersi insinuato anche un terzo incomodo. Il sito Giornalettismo.it e lo stesso giornalista Gabriele Parpiglia hanno infatti rivelato che l’imprenditore Carlo Gussalli Beretta sarebbe sempre ... Leggi su isaechia

