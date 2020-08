Meteo d’Autunno rimandato, la CANICOLA non mollerà facilmente (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sì, è tutto cambiato. Ma è inevitabile se si cerca di capire quale potrebbe essere il trend a lungo termine. Partiamo però da un presupposto importante: le modifiche, anche sostanziali, al posizionamento di Alte e Basse Pressioni in Europa ci sarà. Non nel Mediterraneo, perché qui avremo come sempre l’Anticiclone africano, ma sul nord Europa qualcosa cambierà eccome. Avremo una grande depressione, che proverà in tutti i modi a propagarsi verso sud ma qui troverà l’ostacolo anticiclonico e non avrà vita facile. Attenzione, tutto può succedere sia chiaro. Dopotutto sino a qualche giorno fa era tutto diverso, sino a qualche giorno fa sembrava che per Ferragosto potessero manifestarsi dei segnali di crisi o comunque di un forte break dell’Estate e invece? Oggi è ... Leggi su meteogiornale

infoitinterno : Meteo: SETTEMBRE, prime PIOGGE d'AUTUNNO o perdurante ANTICICLONE AFRICANO ? Ecco l'ULTIMO AGGIORNAMENTO - ilmeteoit : #Meteo: #SETTEMBRE, prime #PIOGGE d'AUTUNNO o perdurante #ANTICICLONE #AFRICANO ? Ecco l'ULTIMO #AGGIORNAMENTO - infoitinterno : Meteo: SETTEMBRE, prime PIOGGE d'AUTUNNO o perdurante ANTICICLONE AFRICANO ? Ecco l'ULTIMO AGGIORNAMENTO - ilmeteoit : #Meteo: #SETTEMBRE, prime #PIOGGE d'AUTUNNO o perdurante #ANTICICLONE #AFRICANO ? Ecco l'ULTIMO #AGGIORNAMENTO - zazoomblog : Previsioni Meteo Settembre l’ipotesi a lungo termine: verso il riscatto dell’estate nel 1° mese d’autunno -… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo d’Autunno Aurelia bis, dal decreto di Conte a… Scherzi a parte: storia inverosimile di un’arteria strategica per il Savonese IVG.it