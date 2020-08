Grillo incontra Sala. Accordi Pd-M5s per le amministrative (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’addio ad uno dei più solidi ‘comandamenti’ del M5s ha fatto scattare il click. I pentastellati salutano la regola dei due mandati, Virginia raggi tira un sospiro di sollievo e Beppe Grillo e Di Maio rivedono le proprie posizioni. Il comico, che aveva tentato di stoppare un mese fa la ricandidatura della sindaca-come riferisce la Stampa, a suo modo, con un sonetto in romanesco «Virgì, Roma nun te merita»- di recente con un post, una foto di lui che mette una mano sopra le spalle di lei e una sola parola «Daje», manifesta la sua ‘vicinanza’. Ancche Luigi Di Maio, “costretto come Grillo, a fare i Conti con la fuga in avanti della sindaca, rilancia”: «Virginia Raggi ha bisogno del supporto di tutto il Movimento». E adesso, fioccano le ipotesi sugli ... Leggi su ilparagone

I due Beppe hanno trascorso la giornata insieme alle rispettive compagne. Fonti di Palazzo Marino hanno assicurato che si è trattato di un incontro "non politico, strettamente privato" tra due persone ...

