Giulia De Lellis, la foto in abito bianco: ai fan non sfugge il commento della mamma di Andrea Damante (Di mercoledì 12 agosto 2020) . I Damellis continuano ad attirare l'attenzione dei media e dei followers. Hanno ammesso di... Leggi su leggo

infoitcultura : “Nessuna dignità”, l’ex di Damante: Claudia Coppola il motivo della crisi con Giulia De Lellis? (VIDEO) - infoitcultura : Fabrizio Corona lancia una frecciata a Giulia De Lellis e Andrea Damante: 'Famosi solo per il tira e molla' - infoitcultura : Giulia De Lellis e Carlo Beretta stanno insieme? Indizi e strane vicinanze - infoitcultura : Andrea Damante conferma la crisi con Giulia De Lellis: “Abbiamo bisogno di staccare” - infoitcultura : Giulia De Lellis e Carlo Beretta insieme? Parla Deianira: “Nulla di vero” -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

Giulia De Lellis, addio ad Andrea Damante: lei va in vacanza con Carlo Gussalli Beretta, ecco gli indizi. Ancora news per una delle coppie più seguite sui social. Infatti i due, tornati insieme dopo c ...1Attraverso il settimanale Chi, Andrea Damante si sbilancia e conferma la crisi con la fidanzata Giulia De Lellis. Le dichiarazioni del deejay Morgan direbbe “Che succede?” ed è ciò che ormai da diver ...