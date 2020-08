Esplode un deposito di benzina in Russia, fiamme altissime: decine i feriti (Di mercoledì 12 agosto 2020) Russia. Le immagini che arrivano da Volgograd, Russia meridionale, sono impressionanti: l’enorme esplosione avvenuta il 10 agosto in un deposito di carburante ricorda quella di Beirut, anche se per fortuna di minore gravità. Sui social sono state subito diffuse le immagini dell’enorme fiammata ripresa da diverse angolazioni. Esplode deposito di carburante Sono 13 le persone rimaste ferite, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

infoitesteri : Esplode un deposito di benzina a Volgograd, in Russia: fiamme alte, ci sono diversi feriti - IIrimea : Russia, esplode deposito di benzina: l'enorme fiammata ripresa dalla strada - zazoomblog : Esplode deposito di carburante a Volvograd: il video della fiammata visibile per chilometri - #Esplode #deposito… - Italia_Notizie : Esplode deposito di carburante a Volgograd: il video della fiammata visibile per chilometri - clikservernet : Esplode deposito di carburante a Volgograd: il video della fiammata visibile per chilometri -