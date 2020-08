Coronavirus, verso una nuova stretta: controlli per chi arriva da Malta, Spagna e Grecia (Di mercoledì 12 agosto 2020) In Sicilia nuova ordinanza anti Covid: ingressi limitati nei locali, più controlli e stretta sui migranti 9 August 2020 La gestione dei migranti che sbarcano sulle coste siciliane preoccupa il governo ... Leggi su palermotoday

Coronavirus, verso una nuova stretta: controlli per chi arriva da Malta, Spagna e Grecia PalermoToday Covid, Solinas riapre le discoteche: "Però si balla a due metri di distanza"

Ferragosto è salvo. Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha firmato una nuova ordinanza notturna in cui consente, con regole tanto rigide quanto difficili, le serate nelle discoteche “e o a ...

Seconda ondata coronavirus, in Germania 1.226 nuovi casi: mai così tanti da inizio maggio

Nuova impennata di contagi in Germania a causa della pandemia di coronavirus. I dati del Robert Koch Institut (Rki) parlano di 218.519 casi con un aumento di 1.226 rispetto a ieri, quando erano stati ...

