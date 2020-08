Coronavirus, studio: "Migliaia di ricoveri per danni da fake news" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tracciata la mappa della disinformazione: ci sono state tre ondate di infodemia. Circa 800 decessi sono stati collegati a disinformazione, nonché 5.876 ricoveri e infortuni gravi. I paesi più 'inquinati' da fake, rumours e teorie cospirative sono India, Usa, Cina, Spagna,... Leggi su repubblica

SkyTG24 : Coronavirus, lo studio: fake news e teorie complottiste hanno causato migliaia di ricoveri - Ilsognatore13 : RT @pbecchi: Coronavirus, Tarro e Becchi: 'Ecco lo studio, fuori dagli ospedali le mascherine sono inutili per evitare il contagio' https:/… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #NUOVO #STUDIO, il #VIRUS c'era #Già da #ANNI e NON si trasmette per #VIA #RESPIRATORIA! Ecco i… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Al #SanMartino di #Genova è in corso uno studio per capire se una #dieta chetogenica (basso contenuto di carboidrati, alt… - Marko_Morandi : RT @Vulcanelios: Coronavirus, Tarro e Becchi: 'Ecco lo studio, fuori dagli ospedali le mascherine sono inutili per evitare il contagio' – L… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus studio Coronavirus, studio: "Migliaia di ricoveri per danni da fake news" La Repubblica SUPSI, EPFL e IOR al lavoro per sviluppare un dispositivo capace di testare la presenza del Codiv-19 in tempo reale

Il dispositivo potrebbe vedere la luce in due anno. L'investimento complessivo ammonta a oltre un milione di franchi. Tutti i dettagli MANNO – L’analisi del virus SARS-CoV-2 implica procedure compless ...

Campania – L’Università fronteggia la crisi-Covid e amplia la No-Tax Area

È un campo aperto e senza limiti predeterminati, calibrato e incardinato com’è sulla conoscenza e sulla circolazione dei saperi. E’ il campo del sistema-Scuola e del sistema-Università, le chiavi di v ...

Il dispositivo potrebbe vedere la luce in due anno. L'investimento complessivo ammonta a oltre un milione di franchi. Tutti i dettagli MANNO – L’analisi del virus SARS-CoV-2 implica procedure compless ...È un campo aperto e senza limiti predeterminati, calibrato e incardinato com’è sulla conoscenza e sulla circolazione dei saperi. E’ il campo del sistema-Scuola e del sistema-Università, le chiavi di v ...