Coronavirus, nel Salernitano positivi due giovani: tornavano da Croazia e Grecia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Due casi di positività al Covid-19 in provincia di Salerno registrati questa mattina. Entrambi erano di recente rientrati dall’estero. Si tratta di un giovane di Cava de Tirreni che si era recato in Grecia e di un ragazzo positivo a Ravello di rientro dalla Croazia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

fattoquotidiano : IL CORONAVIRUS NEL MONDO Israele supera la cina per numero totale di infezioni. Allerta in Germania, quasi mille co… - Agenzia_Ansa : #Oms superati i 20 milioni di casi nel mondo. 'Il Covid non è stagionale, se si allenta la guardia ritorna'. Plauso… - LaStampa : Coronavirus, nuovi focolai nel Lazio: nel Reatino 200 persone isolate dopo un funerale - TheQ_continuum : RT @udogumpel: Caro @ricpuglisi , non ho capito che cosa intendi per “terrorismo“. La paura di infettarsi con #Coronavirus? Infettare event… - Dario70864607 : MASSIMA CONDIVISIONE MASSIMA CONDIVISIONE RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT Quindi nel… -