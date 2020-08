Coronavirus Italia, bollettino del 12 agosto: 251.713 casi totali, 10 morti in 24 ore (Di mercoledì 12 agosto 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 251.713. Le vittime, in totale, sono 35.225, con 10 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 6). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 481 casi (ieri 412), di cui 102 in Lombardia e 60 in Veneto. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. Nelle note si legge che la Regione Abruzzo ha comunicato "che oggi sono risultati 9 nuovi casi positivi, ma dal totale sono stati sottratti 5 casi dei giorni passati, in quanto già in carico ad altre Regioni" (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LE GRAFICHE). Leggi su tg24.sky

