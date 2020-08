Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile del 12 agosto 2020 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Come ogni pomeriggio, è stato pubblicato il bollettino dell Protezione Civile sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro Paese. Ecco i dati del 12 agosto Come ogni pomeriggio è stato pubblicato il bollettino della Protezione Civile sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro Pese. Ieri la situazione era fondamentalmente stazionaria come nelle scorse giornate. La situazione però sembra rispettare il trend degli ultimi giorni con una lieve risalita dei casi. Oggi è stata la Lombardia a registrare il numero più alto di casi di Coronavirus, con ben 102. restano fortunatamente a zero casi le regioni di Trento, Valle d’Aosta, Molise e ... Leggi su zon

