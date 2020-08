Coronavirus, con il blocco dei licenziamenti il posto di lavoro non è (sempre) garantito (Di mercoledì 12 agosto 2020) Per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il governo ha varato una serie di misure volte a tutelare i lavoratori dipendenti. Tra queste ha avuto particolare evidenza il divieto di licenziamento, che, in vigore dal 17 marzo al 17 agosto, è stato ulteriormente esteso dal decreto Agosto. I dipendenti dunque avranno il proprio posto di lavoro garantito, almeno fino alla rimozione del divieto? Non proprio: bisogna prestare attenzione all’ambito di applicazione del divieto e al nuovo meccanismo con cui opererà. Il divieto di licenziamento introdotto dal DL Cura Italia La norma originaria, infatti, valida fino al 17 agosto, preclude alle aziende la facoltà di licenziare i lavoratori per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza, e ... Leggi su open.online

Nuova Zelanda, torna il coronavirus: «Forse importato con un carico di surgelati». Primi 4 casi dopo 102... Corriere della Sera Coronavirus in Abruzzo, positivi a 3516. Rispetto a ieri si registrano 9 nuovi casi

In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3516 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprof ...

Coronavirus, Aprilia programma il rientro a scuola: consegnati i primi banchi monoposto

Aprilia programma il rientro a scuola a settembre: nella mattinata di ieri presso l’Istituto G. Garibaldi di via Fermi e la scuola elementare e dell’infanzia del plesso Elsa Morante è iniziata la cons ...

