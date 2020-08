Viviana Parisi, l’entomologo: “Ecco cosa dicono gli insetti sul corpo” (Di martedì 11 agosto 2020) Secondo il professor Stefani Vanin, “gli insetti sul corpo ci possono raccontare quando è morta” Viviana Parisi. Intanto proseguono le indagini. Sono ancora in corso le indagini sul decesso di Viviana Parisi. Per cercare di capire le tempistiche legate alla morte della Dj è stato interpellato anche un entomologo. “Sono stato chiamato dalla Procura per … L'articolo Viviana Parisi, l’entomologo: “Ecco cosa dicono gli insetti sul corpo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Corriere : ?? Oggi sapremo cosa è successo a Viviana. Sul piccolo Gioele, invece, le ipotesi sono ancora tre - repubblica : Patti, il procuratore: 'Chi ha soccorso Viviana Parisi si faccia avanti. Dobbiamo sapere se Gioele era con lei' [ag… - fattoquotidiano : Viviana Parisi, l’appello del procuratore di Patti: “Chiunque abbia visto qualcosa utile alle indagini parli con no… - SouzaEluam : RT @RepubblicaTv: Messina, il suocero di Viviana: 'Era cambiata, leggeva la bibbia': Lillo Mondello, suocero di Viviana Parisi non azarda i… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Messina, il suocero di Viviana: 'Era cambiata, leggeva la bibbia': Lillo Mondello, suocero di Viviana Parisi non azarda i… -