Temptation Island, Sofia e Alessandro di nuovo insieme, lei in abito da sposa (FOTO) (Di martedì 11 agosto 2020) Tra le coppie di Temptation Island ci sono stati anche Sofia e Alessandro. I due sono stati un po’ una meteora, dato che hanno lasciato dopo pochi giorni il reality show dando luogo ad un falò alquanto discusso. Ad ogni modo, al termine del programma, i due hanno confessato di essersi lasciati a causa di quello che era accaduto nel programma. Alcuni fan, però, li hanno beccati insieme nello stesso ristorante, e non solo. Anche i diretti interessati hanno pubblicato contenuti molto espliciti sui social. Sofia e Alessandro a cena insieme Sofia e Alessandro non sono stati certamente la coppia più amata di Temptation Island. Ad ogni modo, entrambi hanno fatto ... Leggi su kontrokultura

