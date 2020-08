Quarantena per chi arriva in Puglia da Grecia, Spagna o Malta: ordinanza Contrasto al corona virus, il provvedimento annunciato dal presidente della Regione riguarda i rientri (Di martedì 11 agosto 2020) Comunicazione di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia: Sto per emanare un’ordinanza che dispone, a partire da domani: l’obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni per chi rientra in Puglia nella propria abitazione da Grecia, Malta e Spagna. +++ coronavirus AVVISO IMPORTANTE +++ Grecia, Malta, Spagna: abbiamo registrato negli ultimi due giorni numerosi casi di pugliesi risultati positivi al Covid19 dopo essere rientrati da questi Paesi. Si tratta di giovani residenti in Puglia di rientro dalle vacanze estive. Grecia, Malta, Spagna sono Paesi con alta ... Leggi su noinotizie

