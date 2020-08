Putin afferma di avere il primo vaccino contro il covid: la comunità scientifica è scettica (Di martedì 11 agosto 2020) Il presidente russo Putin ha affermato di avere il vaccino contro il coronavirus, ed addirittura che sua figlia lo avrebbe testato. L’agenzia Russa Ria Novosti, ha riportato le parole del presidente: «questa mattina è stato registrato il primo vaccino contro il coronavirus nel mondo. So che è efficace, che crea una immunità stabile e ha superato tutti i controlli necessari». Il vaccino, secondo le prime dichiarazioni del Ministro della Salute Mikhail Murashk, sarebbe efficace in quanto avrebbe prodotto un alto livello di anticorpi contro il coronavirus in tutti i volontari ed inoltre non ci sarebbero state gravi complicanze nei soggetti sottoposti alla ... Leggi su quotidianpost

Francesco_Riz : #Putin afferma di aver trovato il #vaccino. Fatemi dire una cosa: se ci credete, prenotate una TAC urgente, perché… - Loris74078160 : @a_meluzzi ONESTAMENTE NON CAPISCO PROPRIO COSA FACCIA LA RUSSIA ?!AFFERMA CHE IL VIRUS E SOLO UNA FARSA ATTRAVERSO… - IlSedutomulo : RT @DarkLadyMouse: Putin vuole sottoporre i russi a vaccinazione di massa contro il covid. Trump fa retromarcia sulla mascherina e afferma… - ravanin58 : RT @DarkLadyMouse: Putin vuole sottoporre i russi a vaccinazione di massa contro il covid. Trump fa retromarcia sulla mascherina e afferma… - lucia25968868 : RT @DarkLadyMouse: Putin vuole sottoporre i russi a vaccinazione di massa contro il covid. Trump fa retromarcia sulla mascherina e afferma… -