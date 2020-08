Maltempo, temporali sparsi da Nord a Sud: 42mm e grandine a Udine, 40mm anche in Calabria [FOTO e DATI] (Di martedì 11 agosto 2020) Tanto caldo in Italia ma anche temporali sparsi colpiscono lo Stivale da Nord a Sud oggi, martedì 11 agosto. Dopo aver provocato frane, colate di fango ed esondazioni in Trentino Alto Adige nella notte, forti temporali in questo momento insistono soprattutto in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania. Nella prima parte del pomeriggio, forti temporali avevano colpito anche la Calabria, dove si registrano gli accumuli maggiori, in particolare tra Crotonese e Catanzarese. Udine è stata colpita da forti piogge, raffiche di vento e grandine, che hanno provocato danni e diverse chiamate ai Vigili del Fuoco. Disagi anche alla circolazione con vari ... Leggi su meteoweb.eu

